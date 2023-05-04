近日好市多驗出A肝莓果，風暴持續擴大！國民黨智庫執行長柯志恩今（4）日指出，如果「A肝莓果」在一開始獲得美國通報時，就能當下擴大查驗範圍，並簡化檢驗與通報流程，啟動市場查核機制，是否能盡早杜絕或減少民眾感染風險？她怒嗆，「執政黨連最基本的食安基本功都做不到，那就換人做做看吧！」

柯志恩今下午在臉書發文表示，大家都說住台灣很幸福，不僅有許多在地美食，現在也有愈來愈多原本必須出國才買得到的進口食品可供選擇。當然選擇愈多，食安的把關也更為重要。

柯志恩提到，近日先是驗出好市多賣Ａ肝莓果，後來又有日本進口的農藥草莓，身邊的人都在拚命回想，過去到底有沒有買過或吃過相關的食品。大家都在講，「怎麼連在知名超市買進口食品都會出事？買比較貴的進口水果也沒有比較安全，那到底還有什麼東西可以安心食用？」

柯志恩認為，「食安」是施政的基本功，凡事應以民眾的健康考量為優先，且食安把關一定要用最嚴謹與積極的態度來處理。如果「A肝莓果」在一開始獲得美國通報時，就能當下擴大查驗範圍，並簡化檢驗與通報流程，啟動市場查核機制，是不是可以儘早杜絕或減少民眾感染風險？

她並說，日本進口草莓過去幾乎每周都被驗出農藥殘留違規，就因為去年日本交流協會施壓，食藥署就選擇默不吭聲，甚至即將為此修法放鬆兩款國內草莓禁用的農藥管制，這是什麼邏輯？食藥署不是應該為國人健康把關嗎？怎麼反而替違法的日本想方設法來解套？

她強調，「面對病毒我們都知道要謙虛和謹慎，面對食安我們更不容妥協和交換」，倘若執政黨連最基本的食安基本功都做不到，那就換人做做看吧！