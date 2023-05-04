茂矽2023年首季合併營收3.91億元，季減21.5％、年減25.41％，為近3年半低點。營業虧損0.37億元、為13季來首見轉虧，毛利率、營益率驟降至4.59％、負9.6％，均為近15季低點。歸屬母公司稅後虧損0.47億元、每股虧損0.3元，均為近2年半低點。

茂矽發言人鄧志達先前法說時指出，目前產業面臨三大問題，包括疫情使此次產業鏈安全庫存量略高於正常水準，需較長時間去化，而貨運不順問題使運輸相關庫存水位飆高，自去年下半年起陸續消化中，且MOSFET及二極體產業還面臨投機性庫存的特有狀況。

茂矽董事長暨總經理唐亦仙認為，過去幾年因疫情造成的庫存調節需要時間，特別是消費性產品需求下滑速度很快。不過，車用、工業用等高功率產品需求相對穩定，在茂矽的訂單需求甚至仍健康成長，預期今年車用產品比重可望較去年的27％再提升。

對於今年市況看法，唐亦仙表示，目前市場希望能在第二季落底、下半年需求好轉，但最終仍需視諸多因素而定，特別是消費型產品需求。她認為，只要不再出現高不確定性因素，相信應會逐步重返較正常的經濟模式。

展望後市，茂矽將續攻車用、工業及高端MOSFET應用市場。鄧志達指出，目前1200V FS IGBT的中、低電流產品陸續完成驗證試產，評估透過外部資源拓展高電流產品與600V FS IGBT製程平台。