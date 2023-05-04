民眾黨黨主席柯文哲日前到政治大學與大學生座談，直言台灣低薪是教育出問題，某些科系教出來的學生「沒價值」，引發討論。教育部與國科會今(4)日一同回應，以「價值說」來論科系貢獻大小，未免不太公平，只要有專業、對社會有貢獻科系，都是重要的。

國科會、教育部今日赴立法院教文會報告台灣半導體人才培育專題報告，立法委員陳秀寶以柯文哲此番論點作為質詢主題，教育部次長劉孟奇表示，不能用科系有沒有價值作為衡量標準，即使畢業生薪水不佳，以「價值說」來論科系貢獻大小，未免不太公平，只要有專業、對社會有貢獻科系，都是重要的。

國科會主委吳政忠也回應：「目前沒有用，未來不一定沒有用！」他援引我國半導體產業為例，提到以前是強調製造，未來趨勢朝向應用端，因此食衣住行育樂都會需要，相關科系反而是未來需要的人才，要走向創新國家，現在認為沒有用到的科系，將來還是會有發展的。