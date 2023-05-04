彭双浪4日出席「台灣ICT產業全球供應鏈與環境友善佈局座談會」致詞時表示，雖然最近的許多演講開場，很流行主講人自稱用Chat GPT取題目和寫內容，但我相信今天在場的各位與談者，他們真人的現場智慧和見解，大概是人工智慧還遠遠學不來的。

他表示，一場遍及全球的三年疫情，對現代世界造成很大的社會經濟震盪，在疫情期間，資通訊產業是少數表現格外傑出的產業，而台灣又是其中優秀的佼佼者。疫情之中發生多事，俄烏戰爭、地緣政治對抗仍在持續，極端氣候加劇、各國政府對於碳排放、產品永續等要求日益嚴苛，全球企業對於供應鏈韌性的重視，台灣ICT產業如何因應，還有人工智慧創新技術的挑戰，如何進行全球新的布局，都成為大家關切的焦點。

美國聯邦準備理事會宣布升息1碼，彭双浪指出，這代表美國政府認為通膨仍未回到預期的水位，升息是在預期中。升息對整體消費環境產生後續影響，仍要持續觀察，目前看來不至於對產業景氣產生太大動盪。

對於下半年景氣，彭双浪表示，下半年資通訊產業景氣會比上半年復甦，期待下半年有好的發展。消費性產品庫存已經回到健康的水準，商用領域庫存去化稍微延遲一些，主要是因為歐美企業仍在恢復期，預估第二季底有可能回到較為健康水準。

至於大陸市場，彭双浪表示，大陸房地產市場相對趨緩，政府祭出政策刺激，車市持續回溫當中。五一長假期間看到出遊和餐飲有報復性成長，看來大陸整體消費市場正在回溫當中。但是人民消費習慣正在重新調整，不過民間儲蓄率上升到33％，還要一段時間調整。