大陸央視新聞4日報導，大陸國家電影局透露，據初步統計，2023年「五一檔」（4月29日至5月3日）電影票房為15.19億元（人民幣，下同），觀影人次為3763萬，大陸國產影片票房占比為86.52％。居「五一檔」票房史第三高。

「五一檔」期間票房前5名影片分別為《人生路不熟》5.13億元，《長空之王》4.66億元，《這麼多年》1.73億元，《灌籃高手》1.48億元，《檢察風雲》4741萬元。

據大陸燈塔專業版數據， 2023年五一檔是繼2019年、2021年後中國大陸影史票房第三高的五一檔。五一檔新片中，《長空之王》《人生路不熟》累計票房突破5億大關，在這兩部影片票房口碑效應的帶動下，五一檔大盤實現了連續兩日逆跌，且前4天大盤票房均突破3億，市場有明顯回暖。票房分析師羅天文認為，今年五一檔表現良好，期待接下來的暑期檔能夠延續今年春節檔、五一檔良好表現，繼續為全年市場恢復打下堅實的基礎。

此外，五一大陸全國營業性演出票房逾15億，同比2019年增18.4％。

新京報貝殼財經4日報導，據中國大陸演出行業協會票務系統採集與服務平台數據，2023年4月29日至5月3日，大陸全國營業性演出3萬1050場，與去年五一假期同比增長417.5％，與2019年同比上升49.1％；票房收入15.19億元，與去年同比增長962.2％，與2019年同比增長18.4％；觀眾人數865.49萬人次，與去年同比增長333.2％，與2019年同比增長1.52％；平均票價與去年同比增長12％。