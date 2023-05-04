台版柬埔寨求職詐騙案，去年61人遭囚凌虐其中3人不幸喪命，為因應詐騙集團囚禁人頭帳戶犯罪型態，行政院、司法院提出刑法修正草案，增訂加重剝奪行動自由罪刑期，對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上等，最重可判7年徒刑，今天通過立法院初審。

立法院司法及法制委員會今天審查行政院、司法院提案刑法第302條之1、第303條及第339條之4修正草案，全案逐條審查通過，無需交由黨團協商。

根據行政院、司法院提案說明，現行第302條就私刑拘禁或以其他非法方法剝奪人行動自由及其加重結果犯，均定有處罰規定。惟邇來發生詐欺集團為取得他人之金融帳戶以遂行詐欺、洗錢犯罪，而囚禁、凌虐被害人，甚至造成被害人死亡、重傷等嚴重戕害人權之犯罪，依現行相關處罰規定，實不足以全面評價行為人之罪質及行為之實害性。

提案指出，又德國、瑞士、奧地利刑法對於剝奪行動自由罪，均有就特定情狀為加重處罰之規定，爰參考上開立法例及本法相關加重處罰規定，並參酌社會上剝奪行動自由之犯罪態樣，增訂加重處罰事由，並提高刑度。

現行刑法302條規範，私行拘禁或以其他非法方法，剝奪人之行動自由者，處5年以下有期徒刑、拘役或9000元以下罰金。

修正條文增訂加重「剝奪行動自由罪」，包括3人以上共同犯之、攜帶兇器犯之、對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯之、對被害人施以凌虐、剝奪被害人行動自由7日以上，可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。

條文明定也明定，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

詐騙集團之犯罪手法推陳出新，修正條文也針對第339條之4，犯第339條詐欺罪加重處罰事由增訂「以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法犯之。」可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金。