台灣積極與美國爭取合作科技研發，國科會主委吳政忠今(4)日表示，5月將舉辦台美科技合作會議（英文簡稱STC），本月中旬將有4名美方國家級科研機構人員來台，探究半導體、氣象衛星、癌症研究等議題。

台美2020年簽訂台美科學及技術合作協定（STA），並由國科會與美方規畫台美科技合作會議（STC），原本計畫2022年11月召開實體會，無奈碰到疫情，因此延期至今年5月舉辦。

國科會今（4）日赴立法院進行半導體科技人才培育專題報告，主委吳政忠表示，台美科技合作會議將在5月中旬登場，屆時將邀請美方人員來台。

吳政忠提到，目前將有來自美國國家科學基金會（NSF）、國家海洋暨大氣總署（NOAA）、國家衛生研究院 （NIH）、國家標準及技術研究院（NIST）等政府研究機構代表來台，不過抵台人員尚待確認。

至於美方來台時間，吳政忠說，目前計畫在5月中旬之後，而台美台美科技合作會議將探究雙方感興趣的科技議題，包含半導體、氣象衛星、癌症研究等。