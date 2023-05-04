《國際經濟》俄羅斯首季GDP萎縮2.2% 13:182023/05/04 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 俄羅斯經濟部周三宣布，今年第一季經濟年減2.2%，低於去年同期的成長3%。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部的初值估計，3月的GDP為年減1.1%，表現優於2月修正後的年減2.9%。 俄羅斯去年出兵烏克蘭之後，引起西方制裁，2022年GDP萎縮2.1%，預計今年會出現小幅彈升。 國際貨幣基金(IMF)是預測俄羅斯2023年呈現經濟成長的機構之一，但IMF也預計，全球孤立、能源營收走低，都會在接下來幾年抑制俄羅斯經濟成長。 但是俄羅斯為了完成其軍事行動，大幅增加軍事生產和龐大的國家支出，都會削弱西方制裁的影響。 #俄羅斯 #GDP #年減 #萎縮 #2% 也許您會感興趣 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。