經濟部的初值估計，3月的GDP為年減1.1%，表現優於2月修正後的年減2.9%。

俄羅斯去年出兵烏克蘭之後，引起西方制裁，2022年GDP萎縮2.1%，預計今年會出現小幅彈升。

國際貨幣基金(IMF)是預測俄羅斯2023年呈現經濟成長的機構之一，但IMF也預計，全球孤立、能源營收走低，都會在接下來幾年抑制俄羅斯經濟成長。

但是俄羅斯為了完成其軍事行動，大幅增加軍事生產和龐大的國家支出，都會削弱西方制裁的影響。