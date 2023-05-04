曾代表美國獲得3枚奧運獎牌及世錦賽冠軍的田徑女將多莉鮑伊（Tori Bowie），已經被經紀人金柏莉（Kimberly Holland）證實在佛羅里達的家中突然離世，享年32歲，金柏莉並未透露多莉鮑伊的死因，僅透過經紀公司發布這項令人悲痛萬分的消息。

多莉鮑伊經紀公司Icon Management Inc.發文表示，「我們失去了一個客戶、一個情同手足的朋友，多莉鮑伊是個冠軍，一個正散發著光芒的燈塔，我們為他的家人、朋友及所有愛他的人祈禱。」多莉鮑伊是密西西比人，專攻短跑及跳遠，曾在南密西西比大學獲得3次全美冠軍。

轉戰職業賽場後，多莉鮑伊持續發光發熱，2016年代表美國出征里約奧運，多莉鮑伊一共拿下4x100公尺接力金牌、100公尺短跑銀牌及200公尺短跑銅牌，2017年田徑世錦賽在短跑100公尺及4x100公尺接力的項目都獲得金牌，生涯戰功彪炳。

2019年杜哈世錦賽是多莉鮑伊最後一次出現在世界舞台上，當時她在跳遠項目獲得第4名，最後一場正式比賽則是2022年6月，多莉鮑伊此後再也沒有正式出賽紀錄。世界田徑協會也發了長文悼念，「多莉鮑伊是難得的運動天才，在她輝煌的職業生涯中獲獎無數，邁向了運動界的巔峰，在這困難的時刻，我們向她的家人、朋友及美國田徑界表示衷心的慰問。」