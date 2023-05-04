美式賣場好市多自有品牌「柯克蘭」綜合莓果被驗出A肝病毒，衛福部食藥署擴大邊境檢驗時又發現好市多藍莓遭A肝汙染，現已下令暫停好市多莓果輸入，適逢母親佳節，行政院代理發言人羅秉成4日強調，政府已經跟業者積極配合把關，將有安全疑慮的產品都下架銷毀、退運，呼籲踴躍購買母親節蛋糕，別影響烘焙業生意。

羅秉成上午在院會後記者會時指出，衛福部食藥署第一時間檢驗時，就已退運銷毀，也啟動後市場查核預防性下架，也通報20家電商下架，在「好市多」部分，衛福部也進一步禁止輸入；至於其他國家的莓果輸入也擴大查驗，相關抽驗、檢驗都有加強擴大，希望能保護國人健康。

羅秉成也特別呼籲，母親節將到來，因為好市多事件讓部分民眾憂心蛋糕烘焙業使用的莓果會有問題，政府已經跟業者積極配合把關，將有安全疑慮的產品都下架銷毀、退運，台灣也有很好品質的莓果，請大家多用國貨，進口的部分也會維持安全跟品質，希望別影響到母親節蛋糕製成。

羅秉成說，每年母親節蛋糕是一定要有的，請國人還是踴躍買蛋糕，不要影響烘焙業者的生意。