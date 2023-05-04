分析師認為，乙烯、丙烯報價持穩、倘若下游需求回溫，有助台塑化（6505）、中油石化營運價量提振；PVC、EVA及SM利差也有所推升，台塑（1301）、台聚（1304）、亞聚（1308）、華夏（1305）、國喬（1312）、台苯（1310）及聯成（1313）營運添力。

廠商指出，大陸PVC因新增檢修企業較多，包括鄂爾多斯、北元、新疆宜化、中泰米、金昱元、億利等。下周上述企業大多延續檢修，損失量料保持高位，開工率明顯下降。

在檢修處高峰期，各龍頭企業相繼檢修，加上下游市場開工率改善，膜料和封邊條類企業訂單相對較好，支撐大陸內銷報價反彈小漲50元人民幣，烘托遠東區現貨行情重回800美元。

此外，原料SM高位區間震盪，ABS、PS成本端托底支撐持續。政策面對消費信心的逐步提振，終端下游需求仍基於緩慢復甦預期，加上隨著傳統需求旺季的來臨，下游按需採購為主，對市場價格形成一定的支撐作用。

市場預期，第二季成本端支撐仍存，但供需端壓力不減，漲幅受限，ABS、PS價格區間小漲震盪。