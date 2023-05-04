美國5月利率決策會議（FOMC）如市場預期再升息1碼，但會後聲明中刪除「額外政策緊縮可能為適當的」措辭，聯準會（Fed）主席鮑爾並表示可考慮暫停升息，帶動黃金價格今天大漲。

期元大S&P黃金研究團隊指出，由於Fed升息政策會對金價帶來壓力，因此，升息結束之後的壓力釋放，通常會帶動金價上漲，統計自1994年至2018年的四次升息循環，在升息結束之後的3個月，黃金漲幅介於2.9％～8.4％。

其中，漲幅最小的2000年，該次升息循環僅升息6碼，是4次中升息幅度最小者；而漲幅最高的8.4％，該次共升息16碼，是升息幅度最高者，顯示升息幅度愈大，黃金在升息結束後的反彈愈高。

此次自2022年3月以來的升息循環，至今已升息20碼，升息幅度遠高於過去經驗，因此升息結束後的黃金表現亦可期待。

今年以來至5月3日止，金價漲幅達11.8％，表現更勝同為停止升息受惠資產的債券，統計美債20年指數、BBB級公司債指數，分別僅上漲7.1％、5.8％，黃金漲幅完勝債券。

除了終止升息因素之外，美國區域性銀行風暴仍持續帶來避險需求，第一共和銀行創下美國有史以來第二大銀行倒閉後，市場仍餘波未平，西太平洋銀行（PacWest Bancorp）和西方聯合銀行（Western Alliance Bancorp）股價崩跌，顯示人們對金融體系健康狀況的擔憂再次衝擊華爾街，避險需求同樣助漲金價。

元大投信並提醒，期信ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，加上槓桿ETF具複利效果特性，長期會與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時須謹慎評估並嚴設停損規劃。