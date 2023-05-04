搶畢業季謝師與同學聚餐商機，擁有四鐵共構地利優勢的台北六福萬怡酒店推出各式畢業季優惠，並結合Elite Concept一禮莊園訂位均贈送價值2,000元的感恩花束乙束。即日起至8月31日止，凡持教師證、學生證或畢業證書於敘日全日餐廳享用午或晚餐，最低15人起，平日每位1,200元，假日1,500元，訂位滿20位再招待1位免費用餐，滿40即招待2位以此類推。若於6月30日前訂位並預付訂金，再享免一成服務費。

若想再結合舞台影音設備，在獨立專屬包廂舉辦尊師活動或是來場歌喉戰卡拉OK的族群，六福萬怡宴會廳亦於即日起至9月30日止，推出中式桌菜及西式自助百餐謝師宴專案，中式敬師桌宴，每桌售價12,000元，可享七菜七品精緻佳餚，自助饗宴則每人售價999元，星級主菜涵蓋爐烤香料豬肩肉、義式番茄水煮魚、經典番茄肉醬義大利麵等，訂位滿40位再招待1位免費用餐，滿80即招待2位以此類推，兩套專案均享有3小時汽水及果汁無限暢飲，無線麥克風、投影、布幕，及每位贈六福村主題遊樂園550元優惠券，若於5月20日前預訂並付訂金，再加送無酒精雞尾酒，如揪第二個班級可再同享加碼9折優惠．以上售價均另收一成服務費。