台南市永康區一處大樓3日驚傳男子從13樓墜樓身亡，警消獲報到場發現30歲死者丁男腰部竟有槍傷，警方陸續逮捕6人到案，但6人對案情都堅不吐實。丁男目前任職超商，丁母說，兒子與人有債務糾紛，對方曾來電「匯錢才會放人」，她昨天上午已依約匯出20萬元，未料中午竟接到噩耗。

檢警今天上午相驗，死者腹部有疑似槍傷或穿刺傷的小洞，其他部位沒有明顯傷勢，將再解剖釐清死因。

由於丁男墜樓前與另名曾姓男子同搭電梯上樓，丁男一墜樓，該男子即倉皇下樓並與另名騎機車的何姓男子揚長而去，男子逃跑畫面今天曝光，但涉案相關人等對於案情多所保留，丁母在殯儀館泣訴「把人從13樓丟下來，太殘忍了」。

丁男目前在超商工作，家屬質疑完全不認識到案6人，疑點是昨天丁男從姑姑家墜樓，但手機卻放在超商，丁母表示，目前到案者有2名是超商員工，到底案情是什麼？疑點重重，希望趕快釐清給他們一個答案。

警方昨晚陸續逮捕6嫌到案，相關涉案情形、動機仍待調查釐清。據了解，到案6人都供稱，丁男昨稱不舒服要回家吃藥，進屋後突從陽台跳下，否認逼他跳樓或將他推下樓。

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