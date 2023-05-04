患者腰側疼痛，後來開始有麻木感，接著腰部周圍長出紅斑，繼而長出水疱範圍擴大，屬典型帶狀皰疹症狀。（光田醫院提供）

54歲周先生因右側腰痠麻癢痛多日，且因患部在腰側，穿衣穿褲易磨擦痛到難耐，經光田醫院家醫科醫師吳健琳檢查發現帶狀疱疹作祟。他提醒罹患帶狀疱疹後很難完全根治，病毒可能潛伏體內伺機發作，日常生活應多注意健康，提升免疫力，也建議施打帶狀疱疹疫苗加以預防。

一般人認為帶狀疱疹較常出現在秋冬之際，其實在季節轉換，氣溫忽冷忽熱時，都是帶狀疱疹病毒活化，容易發作的時機。

患者周先生右側腰部產生疼痛的現象，隔幾天開始有麻木感，接著右側腰部周圍長出紅斑，繼而長出水疱範圍擴大，他曾因疼痛至藥局拿止痛藥吃一星期未見效果，還變得更嚴重，來到門診診視時已有部分水疱結痂，皮膚留有結疤及色素沈積的現象，明顯是感染帶狀疱疹病毒後的典型症狀。

吳健琳指出，帶狀疱疹好發於50歲以上長者以及免疫力較差的族群，發病時除了皮膚會出現叢發的紅斑與疼痛水疱，也會影響感覺神經造成痛癢感，這種病毒會造成感覺神經節及感覺神經的發炎，甚至會延伸到鄰近的脊髓，進而引起神經組織的受損，有些患者還會發生局部運動功能受損情況，例如產生顏面神經麻痺或肢體部分肌肉的無力等。

帶狀疱疹不只會出現在身體軀幹，吳健琳提醒，帶狀疱疹也可能會出現在頭頸部、四肢或會陰部，一旦出現在眼睛、耳朵或會陰部危險性更高，延遲就醫有可能因神經受損而引起是聽力受損、視力受損或失禁，若有皮膚出現紅斑及疼痛水疱或合併酸痛，建議及早就醫診斷及治療，避免延誤病情。

吳健琳表示，帶狀疱疹急性期時，透過適當藥物在能減輕症狀加速癒合，減少併發症的發生，但難以根治，皮膚表面的水疱好了之後，病毒仍很有可能藏在神經節內，造成反反覆覆的神經痛長達數年；要預防後遺症，尤其是嚴重的「疱疹後神經痛」以及帶狀疱疹復發，需仰賴帶狀疱疹疫苗。

根據調查指出，50歲以上長者得到帶狀疱疹的機率為年輕人的3倍；患有慢性疾病者，尤其三高或是癌症族群也是帶狀疱疹的高危險，以及曾感染過水痘或帶狀疱疹者，因病毒會潛伏在神經組織中，復發機率高；還有曾確診新冠的族群，研究發現，新冠肺炎康復後出現帶狀疱疹的風險增加20％。而年輕人發病的情況也不少，患有免疫不全或是長期身心處於高壓力、疲勞熬夜、作息不正常等，都是帶狀皰疹病毒活躍的重要因素。

吳健琳說明，「預防勝於治療」是面對帶狀皰疹的重要原則。以往的帶狀疱疹疫苗為減毒活性疫苗，不能施打於有免疫抑制、免疫缺陷或是愛滋等病患，且保護力會隨著時間逐漸下降。而新型的欣剋疹帶狀疱疹疫苗滿18歲即可施打，共需接種2劑，第2劑於第1劑施打2至6個月後施打，臨床顯示注射後4年效力高達97％，8年仍可達84％保護力。建議帶狀疱疹高危險族群可至門診諮詢醫師評估是否接種帶狀疱疹疫苗。