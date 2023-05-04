市長黃偉哲（右二）歡迎民眾多多選購台南鳳梨。（台南市政府提供／張毓翎台南傳真）

正值鳳梨產季，繼上個月鳳梨加工品及鮮果陸續出口至日本，市府媒合通路商將台南鳳梨外銷至日本高端市場，4日封櫃出口33.6公噸。這批出口鳳梨是關廟鳳梨達人黃啟帆所種植，市府還邀請農委會農業試驗所嘉義分所副研究員官青杉博士從採收到包裝全程把關，一顆在日本售價120元，是台灣零售價的近3倍價格。

市府邀請農試所嘉義分所副研究員官青杉博士（左）為鳳梨品質把關。（台南市政府農業局提供／張毓翎台南傳真）

此次有2櫃、共計33.6公噸的台南鳳梨出口，一櫃銷往日本大阪，另一櫃預定銷往日本創業127年的老字號超級市場「TSURUYA」。市府農業局說，該超市再日本長野及群馬共擁有40多家店；特別的是，輕井澤店位於日本天皇避暑行宮附近，日本皇室家族常出入採購，日後漸成為當地貴婦採買指標超市。

市府農業局提到，為了確保品質，杜絕介殼蟲、蛾類等蟲害影響鳳梨在日本儲運及上架壽命，特別邀請農試所的鳳梨專家官青杉至田間、包裝集貨場，指導農民田間管理及集貨場清潔的作業流程，並落實產銷履歷及逐粒貼的認證，期待台南鳳梨能在日本消費市場獲得良好的口碑。

台南市長黃偉哲今天到楠西區集貨包裝場主持封櫃儀式；他說，很開心再為即將輸出至日本的台南鳳梨進行封櫃，這是市府之前與海外商社洽談而努力來的成果，6月下旬是台南芒果產季，不過市府已超前部署、著手進行與通路商和農民的洽談工作，期盼再度創造銷售長紅的多贏局面。