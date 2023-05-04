近日食安事件頻傳，除了好事多出現A肝莓果外，日本草莓也屢傳農藥違規，食藥署長吳秀梅指出召開專家會議後，同意放寬2款原被我禁止、但日本會用於草莓的農藥，引起各界議論。農業專家「Linbay好油」林裕紘透露，其實台灣也曾遇到類似問題，但我政府機關卻只會說風涼話，與別國政府高下立判。

林裕紘近日在臉書發文，討論日本草莓農藥違規一事，他表示不同國家認定的農藥本就有所差異，日本是依照科學證據向我方提出放寬申請，而專家評估後也會訂出相關標準，因此他個人是抱持平態度來看此事。

不過林裕紘提到，台灣芒果會使用克凡派及伊普同兩款農藥，日本也允許相關農藥殘留，但2017年時韓國卻不允許，只要台灣芒果輸韓，關口就是要驗到過才放行，導致2016年出口韓國26％左右的芒果，最後僅剩7.65％。

林裕紘說，如今的日本政府遇到類似狀況會協助申請，當時的泰國、菲律賓政府也馬上向韓國申請相關許可，但當台灣貿易商聯名寫陳情函給時任行政院長賴清德後，我政府卻只會說風涼話，稱韓國有允許相關農藥，應在允許範圍中選擇，但實際上韓國允許的幾款農藥，根本無法應對芒果會遇到的蟲害。

林裕紘直言，後續貿易商與農委會開會時，要求以相同條件反制韓國梨進口，結果計畫還沒實施就收到韓國消息，稱芒果檢驗僅會持續到2018年8月底，此事因此不了了之，政府還宣傳韓國接受台灣的檢疫實驗室，「看到日本來申請草莓的藥殘，衛福部就開放了，就想起當年這件事，唉，悲哀。」