台灣民眾黨主席柯文哲今天上午南下高雄美濃區參訪一間新建的日照中心，現場與老人互動及做健康操，柯文哲說台灣少子化外，另一問題就是人口老化，他發現日照中心也受「開南條款」限制，批國內很多法規不合實際，台灣長照系統未來應重新設計，國家應重新思考長照預算配置，以健康促進代替後續的醫療花費。

柯文哲到美濃參訪日新綜合長照中心，與長輩們座談聊天，並親身體驗長者的日常生活和設施，包括讓長者坐立都省力的「省力椅」，及輔助健康樂活的體適能設備，參訪過程中，也小試身手操作長輩的休閒娛樂設備。

台灣民眾黨主席柯文哲說台灣少子化外，另一問題就是人口老化，他發現日照中心也受「開南條款」限制，批國內很多法規不合實際。（林雅惠攝）

柯文哲發現日照中心也受「開南條款」限制，日新長照中心業者表示，以30人為一單位，目前中心最多能收到60名長輩，今年起新規定，若3年內每年都評鑑通過，還可擴增床位。柯聽後直說，「這也太奇怪」，業者回應「沒辦法，民進黨怎麼規定我們就怎麼做」，讓柯一陣苦笑。

台灣民眾黨主席柯文哲參訪過程中，也小試身手操作長輩的休閒娛樂設備。（林雅惠攝）

柯文哲表示，有空間床位卻無法一步到位，就是開南中學轉長照碰上的問題，本來規定1個單位開30床，2個單位60床，但若空間夠，為什麼不能夠再增加，變成日後要申請2家日照，「明明空間就在，為什麼要浪費」，「我常講，我們很多法規就是不切實際」。

台灣民眾黨主席柯文哲參訪過程中，也小試身手操作長輩的休閒娛樂設備。（林雅惠攝）

柯文哲說，台灣少子化外、人口老化是一個大問題，現在台灣人口老化，長照系統有些不合實際法規的，未來幾年長照系統要重新規畫，建立符合效率的長照系統，因為現在大家都雇外勞，每月要花3萬元，要去思考有無較便宜又能達到同樣效果的方法。

柯文哲也提出「壯世代」概念，表示，「不是65歲就一定要退休」，呼籲長照一定要與健保合併，去做體質上的調整，他說，過去健保是醫保，重點應是「治療疾病」而不是「預防」，應該要建立真正的「健康保險」。

柯文哲認為，健保現在每年超過7000億支出重新分配，應加強預防保健、鼓勵長者活動，長者健康了，才能真正降低嚴重失能疾病發生。

台灣民眾黨主席柯文哲今天上午南下高雄美濃區參訪一間新建的私立日新綜合長照機構，現場和與會人員拍照留念。（林雅惠攝）

柯文哲表示，「要活就要動、愈動愈健康」，他也提到過去在台北市執政的長照理念，不只設立ABC三級的樂齡健康運動中心打造專屬長者的優質運動環境，也推「樂齡學習，青銀共學」，鼓勵年輕人抽空陪家中長輩參與社區活動，不管是社區大學、長青學苑、志願服務，都是能協助長者維持身體與心理健康的好方法。