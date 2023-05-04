因新北市長侯友宜介入協調，有意參選國民黨台北市第四選區（內湖、南港）立委初選的台北市議員游淑慧退選，將機會禮讓給同黨議員李彥秀。據傳游極有可能到第二選區（士林、大同），挑戰民進黨台北市議員王世堅。對此，在民進黨初選中敗給王世堅的現任立委何志偉則表示，游淑慧「很強」。

對於自己退出第四選區初選一事，游淑慧日前表示，「如果沒有尊重主帥的布局，有個人英雄主義的話，這場仗就不會打好。」尤其侯友宜說了很多有關整個國家未來走向及各立委選區可能會有的難處，讓她下定決心，要讓國民黨在港湖區比民進黨更快整合，2024贏回這一席。

據《自由時報》報導，何志偉今（4）日早上前往保安宮出席保生大帝聖誕三獻禮祭典時，有媒體詢問游淑慧若出戰士林、大同區，對上王世堅是否有機會？何表示，游淑慧「很強」，但在游本身還未表態、鬆口，自己也沒辦法替對方回應、評論。

由於曾被王世堅批評是惡魔，何志偉還自嘲的說，「我這個惡魔，怎麼可以介入他黨運作？不可能」，並笑說今天進入保安宮，不知道自己這個惡魔的罪有沒有減輕一點？