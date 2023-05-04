大學申請入學與四技申請入學自今（4）日上午開放資格審查暨學習歷程備審資料上傳，大學甄選入學委員會與技專校院招生委員會聯合會均提醒考生，務必於正式系統內依申請校系規定的截止日前，完成審查資料上傳作業。

大學甄選入學委員會表示，「第二階段審查資料上傳系統」於今（4）日上午9時開放，通過第一階段篩選的考生，除大學校系另有規定外，須於校系規定繳交截止日前，將審查資料以網路上傳（勾選）方式，上傳至甄選委員會。

大學甄選入學委員會提到，考生日前於「第二階段審查資料上傳系統（測試版）」中演練的上傳（勾選）繳交方式、審查資料僅供測試，不會列入正式資料，亦不會傳送予各通過篩選校系。請考生務必於正式系統內依申請校系規定的截止日前，完成審查資料上傳作業。

大學甄選入學委員會特別提醒，若考生為109學年度以前已畢業生、非適用十二年國民基本教育課程綱要的高級中等學校畢業生、持境外學歷、同等學力報考生或青年儲蓄帳戶學生等，繳交方式則一律採「自行上傳PDF檔」。

技專校院招生委員會聯合會則指出，自今（4）日10點起，開放資格審查暨學習歷程備審資料上傳。資格審查暨學習歷程備審資料一概以網路上傳方式繳交，申請生須於各校系(組)、學程所訂截止日21：00前，完成資格審查暨學習歷程備審資料上傳。

技專校院招生委員會聯合會提到，學習歷程備審資料包含「修課紀錄」、「課程學習成果」、「多元表現」及「自行撰寫及上傳資料」；其中「課程學習成果」及「多元表現」，可經由申請生勾選後，由「學習歷程中央資料庫」釋出申請生之中央資料庫學習歷程檔案至至申請之校系科(組)、學程審查。

技專校院招生委員會聯合會說明，具有中央資料庫學習歷程檔案之申請生，於每一個校系(組)、學程上傳前，上傳系統會呈現申請生第一至第五學期修課紀錄、第一至第六學期的「課程學習成果」及「多元表現」，由申請生於系統上瀏覽學習歷程檔案後，審慎選擇「勾選中央資料庫學習歷程檔案」或「自行上傳PDF檔案」，上傳模式一經確定送出後，即不得再更改。