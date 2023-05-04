祖先牌位不再繼續拜，一定要請專家協助處理，先和祖先講好再把祂請走，命理師提醒，如果隨意丟棄，可能會被祖先纏上，甚至發生靈異事件。

房仲業者「水鏡」在《新聞挖挖哇》節目中表示，他去年賣掉一棟透天厝，原屋主是一位老太太，過世後房子繼承給孩子，孩子沒打算住，委託房仲賣屋，並請他們幫忙處理屋內雜物。

房子成交後，水鏡找了清運公司處理，清運人員一連清掃好幾天，最後打電話給他，表示屋內有神主牌和遺照，他們沒辦法處理；水鏡詢問屋主是否將神主牌帶走，屋主斬釘截鐵要他們丟掉。

眼看交屋日子越來越近，水鏡只好自己處理，他將神主牌用帆布袋包起來，帶到社區垃圾桶，丟掉之前還告知屋主的祖先，「對不起！是因為你家的子孫不要了，他叫我丟的，不是我要丟的，如果有問題去找他。」

命理老師楊登嵙直言，幸好水鏡有向對方的祖先告知，否則可能會被纏上。他也分享案例，曾有客戶買房投資，出租給房客，屋內卻擺著前屋主留下的神主牌，導致靈異事件不斷，房客也住不久；楊登嵙前往處理，燒金紙請祂回去找自家子孫，講好了才把神主牌燒掉。

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