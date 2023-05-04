北市家防中心去年接獲2535件家庭兒少保護事件通報，施暴原因多達65％缺乏親職知能，家防中心主任陳淑娟表示，北市去年推動親職賦能到宅服務，盼藉專家到宅改善家庭照顧功能，未來在兒少保護案調查階段時，也會結合親職老師到府評估，了解不當對待原因，更能對症下藥。

台北市家防中心4日舉辦林建智教育基金會愛心贈書活動，林建智教育基金會董事長張麗蘭表示，每次發生兒少虐待新聞時都特別難過，所以捐贈300本「洪蘭老師從科學實證中談孩子成長與教養學習」教養書籍當工具書，盼提升兒少保護事件家庭教養能力及知能。

陳淑娟指出，去年家防中心接獲2535件家庭兒少保護事件通報，施虐者以同住的兒少父母或其他家屬為主，施暴原因中多達65％缺乏親職知能，去年6月推動親職賦能到宅服務，廣納職能治療師、心理諮商師、親職整理師等，搭配社工進入家庭，改善家庭照顧功能。

陳淑娟也說，親職賦能到宅服務截至今年1到3月已服務45戶，通報兒少保護案後，社工到家裡評估有需要就會幫忙媒合此服務，未來在兒少保護案調查階段時，也會結合親職老師，跟社工到家裡評估，了解家庭照顧欠缺什麼，導致不當對待小孩，也更能對症下藥。

談到如何教養孩子，與會的教授洪蘭表示，童年經驗非常重要，會深入到DNA，父母在孩子小的時候，一定要給孩子足夠安全感，要跟孩子說話，因為實驗發現父母有沒有跟孩子說話，會影響他小學四年級以後的語文能力。

洪蘭也說，父母親不要隨便發脾氣，因為模仿是最原始的學習，如果父母親會發脾氣摔東西，孩子也會跟著學，一般孩子也不會喜歡哭鬧，必定是有所求，所以父母需要先去了解原因，且80％的青少年犯罪，來自於破碎的家庭，所以家庭及父母親的責任都很大。

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