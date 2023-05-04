桃園市楊梅區昨晚有民眾發現，一隻貓咪受困在汽車引擎室內，喵喵叫不停，熱心民眾發現後報警，楊梅警分局草湳派出所員警到場後，聯絡車主到場打開引擎蓋，過程中還以肉泥誘惑，從汽車引擎室中成功救出一隻幼貓。
警方表示，昨日晚間7時許，在楊梅金溪路一帶，有民眾在散步時聽到路旁一輛小客車內不停發出貓叫聲，但怎麼找都找不到貓咪的蹤跡，研判可能在引擎室內，擔心貓咪有危險便報警尋求協助。
草湳派出所警員陳瑋廷、李承翰到場後，聯繫車主前來查看，引擎蓋打開後只見一隻瘦小的黑貓，藏在引擎室內，員警特別拿肉泥來誘惑，小黑貓依舊不出來，車主也擔心小黑貓不離開，於是眾人決定先到路旁等候，過了一下子小貓便自行跳出引擎室，一溜煙地離開，這場救貓行動也圓滿落幕。
楊梅警分局長張仁傑表示，員警不僅平時在工作上展現執法正義的鐵漢情懷，更秉持著同理心及尊重所有生命的柔情胸襟，盡力協助貓咪救援，完全不減警察熱心專業形象。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。