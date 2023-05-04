新竹市文學界年度盛事「2023竹塹文學獎」徵文活動開始，徵求書寫大新竹地區故事、景色、校園、美食、旅行及產業等，為培養地方寫作人才，開放設籍、居住、就學、就業於新竹縣市的民眾發揮創意書寫，歡迎熱愛文字創作的民眾踴躍投稿，今年總獎金為49萬9000元整，最高獎金10萬元。

「2023竹塹文學獎」徵文活動開始，徵文文類包括：童詩（限國小學童）、青春散文（限國、高中職在校學生）、現代詩、短篇小說等4項，徵求書寫大新竹地區故事、景色、校園、美食、旅行及產業等。

文化局表示，竹塹文學獎辦理持續27年不間斷，彰顯新竹市對於文學創作及文化推廣的重視，得獎作品將集結出版為《2023竹塹文學獎得獎作品輯》及《2023竹塹文學獎童詩得獎作品輯》1套2冊，敬邀各位創作好手透過文字傳達內心的情感與想法，將文字轉化成一股股溫暖的力量，用文學把城市照亮得更加動人、溫潤，讓城市中的故事悠遠流傳。

文化局補充，「童詩」、「現代詩」、「短篇小說」3類收件日期自即日起至2023年7月3日截止；「青春散文」鼓勵青少年利用暑期創作，延長收件至2023年10月2日截止。學校教師指導學生投稿，可獲2022年、2021年、2020年得獎作品輯（自選1冊，送完為止），徵稿簡章請至文化局服務台索取，或至文化局網站下載。