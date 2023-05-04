近期許多耳鼻喉科、兒科診所，每天都有小朋友擠爆診間，兒科醫師觀察，儘管國內新冠疫情漸歇，最近社區流行的病毒，不是新冠肺炎或是早前流行的黴漿菌、呼吸道融合病毒，而是以咳嗽和鼻塞、發燒為主要症狀的人類間質肺炎病毒（human metapneumovirus，hMPV）。由於該病毒的發作症狀跟感冒太相似，第一時間很難察覺，兒科醫師提醒，這款病毒每個人遲早都會得，躲也躲不掉，4歲以下小小孩若近期有出現上述症狀，家長就醫時就要有警覺性。

兒科醫師黃瑽寧最近透過臉書發文向家有幼童的家長示警，提到如果最近發現家中的小小孩，出現了咳嗽加上高燒不退的症狀，驗了新冠肺炎確定沒有確診，那可能就要懷疑，孩子可能感染了現在社區正流行的人類間質肺炎病毒。

黃瑽寧提到，人類間質肺炎病毒（hMPV）跟呼吸道融合病毒（RSV）等病毒，都是一種單股核糖核酸（RNA）病毒。當感染到Hmpv時，病毒潛伏期約為3至6天，常見的症狀除了高燒，臨床還會出現咳嗽和鼻塞。且因hMPV症狀在嬰幼兒、免疫系統較弱，還有年長者身上會更劇烈，因此hMPV跟今年初一度流行的RSV病毒一樣，都是兒科醫師嚴陣以待的「小小孩殺手」。

根據《heho健康網》報導，林口長庚醫院兒科急診主治醫師吳昌騰指出，跟早期的新冠肺炎相比，hMPV病毒對人類的殺傷力雖然沒這麼大，但包括早產兒、5歲以下嬰幼兒，以及有先天性心臟病、氣喘等慢性呼吸道疾病的孩子，甚至是患有免疫疾病或癌症的孩子們，對hMPV病毒都不能輕忽，儘管該病毒並不強，但後續引發的併發症跟感染問題，容易對上述族群帶來關鍵性傷害。

一旦感染到hMPV病毒，黃瑽寧醫師表示，目前沒有針對這款病毒的特效藥，感染後的治療，主要以退燒、止咳、打點滴等支持性療法與症狀緩解治療為主軸；但患者若有出現像是中耳炎等細菌感染症狀，則會搭配抗生素治療。

吳昌騰醫師並指出，hMPV 傳染方式包含飛沫、直接、間接傳染，雖然現在口罩解封，但對於平時過著團體生活的孩子們，預防上還是建議戴口罩、勤洗手與環境消毒，比較能有效防範病毒。他並從急診的角度觀察，認為在春末夏初之際，最近臨床以腸病毒造成重症的風險，可能還是比hMPV再高一些。