台積電高雄廠，日前宣布由28奈米調整為先進製程，且沒有建廠時間表。台中市議員陳文政今天財經業務質詢時指出，中科2奈米廠更傳出因高爾夫球證補償金問題，交地時程一延再延，恐錯失根留台灣、根留台中的先機，籲市府重視，介入協調。

市議員陳文政表示，美國晶片法案通過，世界列強因中美對抗、疫情期間缺料等因素，開始重視晶片生產能力。台積電掌握世界最先進的晶片製造技術，也成為列強眼中的肥肉。現在全世界都在搶台積電的技術、搶台灣的人才，未來其他國家都可能具備晶片生產的能力，讓台積電在本國投資的速度放緩，削弱台灣的經濟地位，如何根留台灣、甚至是根留台中，是從中央到地方都要共同努力的事。

台積電中科2奈米廠，用地為興農高爾夫球場，目前環評已經通過，但都審未過，加上興農球廠球證補償喬不攏，導致交地作業一延再延。陳文政強調，這是國家未來存亡的問題，要把最先進的製程留在台灣、留在台中，呼籲市府重視，應該要主動介入協調，加速高科技企業資本投資的進程。

經發局長張峯源指出，市府非常歡迎台積電，目前台積電還需處理有關高爾夫球場球證、員工問題，用水、用電也不能排擠到台中民生用水用電，待台積電把資料補齊，都市審議委員會就會快速審查。