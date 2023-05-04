春風在片中不計形象演出，以各式奇特髮型登場。（北影提供）

2023台北電影節4日公布本屆開、閉幕片，開幕片為導演九把刀新作《請問，還有哪裡需要加強》，由「玖壹壹」春風、宋芸樺擔任男女主角，加上柯震東、蔡昌憲、應朗丰組成的最佳追愛助攻團，上演一場黑道大哥與洗頭妹的「刀式浪漫」另類愛情故事。

巫建和（左起）、邱以太、詹懷雲在電影《成功補習班》飾演調⽪的⾼中男生，是補習班裡令⼈頭痛的三劍客。（北影提供）

閉幕片則是金鐘視帝藍正龍執導的第二部長片《成功補習班》，他以本片致敬已故恩師導演陳俊志，邀集侯彥西、巫建和、詹懷雲、邱以太等演員，探究青春懵懂的自我認同。兩部作品皆是世界首映，勢必帶給影迷充滿悸動且難忘的觀影體驗。

九把刀去年甫以《月老》榮獲台北電影獎最佳導演獎，今年端出新作《請問，還有哪裡需要加強》，再度受邀擔任北影開幕片，且終於不受疫情影響，能夠在北影最具代表性的放映主場「中山堂」與上千位影迷大銀幕觀影，九把刀熱血表示：「很興奮可以在中山堂這麼有儀式感的影廳播放新作品，有一種聖鬥士星矢回到聖域參見雅典娜的感覺。」

電影《請問，還有哪裡需要加強》改編自九把刀小說《精準的失控》，由本土嘻哈天團「玖壹壹」春風飾演霸氣黑道大哥，在躲避仇家追殺時，誤闖一間理髮廳，遇見宋芸樺飾演的洗頭妹阿芬，新鮮感十足的選角組合，擦撞出命定的浪漫情緣。九把刀直說：「希望觀眾哭出鹹鹹的鼻涕時，又忍不住笑笑地吸回去。」

今年台北電影節閉幕片，邀請到「金鐘視帝」藍正龍轉戰導演的第二部長片作品《成功補習班》，他繼《傻傻愛你，傻傻愛我》後耗時3年醞釀，創作靈感來自他國二時，曾擔任他補習班老師的紀錄片導演陳俊志，2018年陳俊志辭世，讓藍正龍決定以本片向恩師致敬。

電影描述巫建和、邱以太、詹懷雲飾演正值青春期的高中男生，在補習班遇見班花林奕嵐後，3人心境發生變化，在面對友情、親情、愛情時，存在著迷惘與各式難題，侯彥西飾演的補習班老師，是改變三人命運的「心靈導師」，帶領著他們追尋自我認同。藍正龍除擔任編導以及監製，也在電影裡客串一小角，共譜一段真摯動容的青春練習曲。

《成功補習班》對藍正龍來說，是一部告別自己青春期的電影，他與陳俊志多年亦師亦友的情誼，讓他想以真實改編的方式記錄下那段生命歷程，他表示：「想把所有的感謝和想念的悲傷留在《成功補習班》裡。完成電影後，想到那個很棒、很棒的老師，很好、很好的朋友的時候，就只有快樂！」