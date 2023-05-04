第一是擴大書面審核純益率標準得按80％計算，中區國稅局豐原分局表示，企業如受疫情影響，111年度營業收入淨額較110、109或108年度任一年度減少達30％，擴大書面審核純益率標準得按80％計算。

第二是各項疫情補助免納所得稅，該局指出，因疫情依紓困條例等規定，自政府領取各項補助款，免納所得稅，列為取得年度免稅收入，必要成本費用核實認列。

至於第三是員工防疫隔離假等薪資費用加倍減除，營利事業給付員工防疫隔離假、防疫照顧假、疫苗接種假期間薪資的200％於減除政府補助款後金額，得自當年度營利事業所得減除。

最後則是延期或分期繳納稅款。中區國稅局豐原分局提醒，企業如受疫情影響，使得稅金繳納困難，可申請延期或分期繳納稅款。

國稅局表示，營利事業應依限申報及送交相關附件，並多加利用網路查詢所得資料避免漏報受罰。如有受疫情影響者，可善用相關協助措施，減輕租稅負擔。