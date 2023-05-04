政府為增進公共利益，依土地徵收條例規定公告徵用土地之使用權，於一定期日發放補償費予土地所有權人，營利事業抑或前述機關團體組織，如領有該補償費，均應於政府公告發給收益可得確定實現時，即行入帳，並依所得稅法相關規定辦理結算申報。

舉例說明，A機關團體於110年11月經某縣市政府公告徵用其所有土地之使用權，並於110年12月公告發給補償金新台幣100萬元，A機關團體對政府徵收雖無異議，但就該補償金額的計算尚存有爭議，而與該縣市政府進行訴訟，因該補償費仍留存保管專戶並未領取，故不知應否列入當年度收入辦理結算申報。

台北國稅局表示，依所得稅法第22條第1項及商業會計法第10條第2項規定，收益於確定應收時，即應以「其他收入」列帳，並依所得稅法相關規定辦理結算申報。

國稅局指出，營利事業或機關團體，不論是否已實際領取政府補償費款項，都應於公告發給年度，列入其他收入申報納稅。