「雅繡傳情—謝雅秀繡線花創作展」今天舉辦開幕式。（彰化縣文化局提供／孫英哲彰化傳真）

謝雅秀的繡線花創作。（彰化縣文化局提供／孫英哲彰化傳真）

「雅繡傳情 — 謝雅秀繡線花創作展」即日起至7月2日在彰化工藝展覽館（鶴棲別墅）展出，今天舉辦開幕式。謝雅秀出身鹿港繡線花世家，鑽研繡線花超過一甲子，技法精湛，藝術價值深受肯定，被登錄為彰化縣傳統工藝「纏花」保存者，這次展出20餘件作品，展現其纏線造花的深厚功力。

文化局副局長吳文昇表示，謝雅秀近年獲文化部補助「謝雅秀纏花研究出版計畫」，將鹿港傳統纏花樣式與創新作品集結成書，也協助彰化縣文化局執行纏花工藝教案及拍攝示範影片，記錄製作技法，讓鹿港纏花得以保留與傳承，幫助大眾認識這項精細的傳統工藝。

一般閩南人所稱的「春仔花」，客家人稱為「纏花」或是「繞線花」，在鹿港則稱為「繡線花」，早期鹿港人家有喜事必會佩戴，是傳遞愛與祝福的象徵。早期中南部春仔花的樣式大多以鹿港所製作的型式為主，而鹿港樣式又以謝姓家族製作為大宗，謝雅秀自小即承襲家族技藝。

除了傳統春仔花樣式，謝雅秀活用技法於製作髮簪、胸花、項鍊、耳環等，創作獨一無二的精美飾品，讓繡線花從傳統走到現代，而她隨著創作技法越來越多元，進而利用複合媒材創作較大型的立體作品，如瓶花、花燈、擺件等，並賦予作品風雅的韻致。