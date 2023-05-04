韓菲發片前赴日拍宣傳照及MV。（駿馬客工作室提供）

韓菲發片前赴日拍宣傳照及MV。（駿馬客工作室提供）

「最美星二代」韓菲發片前赴日拍宣傳照、MV，她無預警在東京街頭登場獻唱，靠著自帶仙氣及甜美歌聲征服全場觀眾，不僅讓在場的日本小哥都「動撇條」狂獻殷勤自願當義工，還有鮮肉當起後援會會長在IG私訊為她加油招人氣，讓她IG意外漲粉近萬，宛如超強發電機的韓菲儼然成為新一代國際級少男殺手。

日前獲網友票選台灣「最美星二代」頭銜、強勢擠下歐陽娜娜奪冠的韓菲，即將推出個人首張專輯《顯化法則》，她近日趁發片前飛到京拍宣傳照及MV，唱片公司特別給她一個「超級任務」磨練膽量跟人氣，讓她首次獨挑大樑挑戰一個人在海外當街頭藝人獻唱，為此當作是發片行前震撼教育；只見初生之犢不畏虎的她從發傳單、架樂器都獨立完成不假他人之手，更在東京街頭一展大將之風，一連在下北澤、新宿兩個車站前開唱都吸引許多關注駐足圍觀，輕聲唱著膾炙人口的〈First Love〉不時露出甜美靦腆笑容，讓周遭男生都陷入瘋狂，更有幾位鮮肉自願當起義工幫忙發傳單。

韓菲此趟收穫滿滿，靠著甜美歌聲不僅讓日本小哥自動圈粉，甚至在她回台後還在IG私訊為她打氣，更說要為她宣傳音樂拉人氣，因此讓韓菲的IG在短短的半個月內就漲粉近萬，讓她超級感動！除了靠著歌唱實力征服桃太郎，這次赴日拍攝新專輯形象照及MV的她跑遍整個東京市郊，除了街拍更把有名的鐵道及富士山當背景全入鏡。

專輯殺青前夕能完成此項任務，對韓菲而言別具意義，除了感謝音樂製作人協助，更感謝爸媽不斷鼓勵，其中爸爸王中平從韓菲小時候就常自彈自唱，讓她耳濡目染之下培養出對吉他自彈自唱的興趣及才華，讓韓菲很感謝爸爸對她在音樂上的栽培及影響，她更透露新專輯多首歌Demo當初都是爸爸（王中平）幫忙彈奏吉他錄製，無形中也間接參與了自己專輯籌備，也因此趁著新專輯錄音殺青，韓菲特別幫爸媽在錄音室辦了個「聽歌會」，讓2老從頭把整張專輯11首歌聽完一遍。