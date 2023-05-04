一名女子因甲狀腺亢進前往桃園一間診所看診，未料男醫生竟謊稱需要內診，藉機觸摸女病患的胸部，還把手指伸入女子的下體，遭到移送法辦。桃園地院審結，依犯強制性交罪，處有期徒刑4年。可上訴。

判決書指出，高姓男子在桃園一間診所擔任醫師，2021年3月間A女前往看診，未料高男竟以甲狀腺亢進可能影響荷爾蒙為理由，未配戴手套就強行以手指插入A女的陰道，還強吻A女，遭到護理人員制止才罷手，事後遭到移送法辦。

對此，高男坦承，的確有於該日替A女看診，否認做出強制性交行為，稱當時他雖然有把手指伸入A女陰道，但當時有戴手套，僅是為了做內診檢查，行為符合醫療常規。

桃園地院審理時，法官勘驗A女證詞，發現A女證稱，她因甲狀腺不舒服前往看診，但高男稱需要內診，在無護理人員在場的情況下要她脫下衣服解開內衣，還要求她把褲子脫掉，接著就直接用手指侵入她的下體並強吻，直到外頭護理人員制止高男，高男才停手等語。

法官認為，A女前後證述一致，且倘若高男當下真的有戴手套，那A女的下體又怎會驗出與高男相符的男姓DNA，故不採信高男說詞，依犯強制性交罪，處有期徒刑4年，可上訴。