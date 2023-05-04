（14：49更新）北捷指出，下午2點15分列車恢復雙向運轉，取消公車接駁。搭捷運的民眾注意，台北捷運公司下午12時53分發出通知，中和新蘆線南勢角站轉轍器異常，單線雙向運轉，導致列車停靠以及候車的時間將增加，永安市場站到南勢角站平均班距9分鐘，並啟動南勢角站至頂溪站公車接駁，至於中途提前出站，或是已進站不搭車的乘客，7日內可至車站辦理退費或更正電子票證車票資料。下午2點15分北捷回應南勢角站轉轍器異常已初步排除，恢復雙向運轉。

北捷指出，中午12時53分中和新蘆線南勢角站轉轍器異常，異常排除中，目前景安至永安市場單線雙向運轉，班距約5至10分鐘，並啟動南勢角站至頂溪站公車接駁。

北捷指出，下午2時15分轉轍器經維修人員初步處理後，系統恢復雙向運轉，取消公車接駁，離峰班距維持原本4分50秒不變。而轉轍器異常原因，將於夜間安排詳細檢修。

北捷說明，處理期間，現場加派人力引導及加強廣播，並透過公司網站、FB、「台北捷運Go」App宣導。受影響旅客7日內可洽任何車站辦理退費或更正電子票證車票資料，不便之處敬請見諒。