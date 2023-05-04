童綜合醫院吳肇鑫副院長回贈感謝狀給彰化振榮油機董事長蔡茂林。（童綜合提供／陳淑娥台中傳真）

童綜合醫院輪椅耗損需汰換，彰化振榮油機董事長蔡茂林熱心公益不餘遺力，4日捐贈20台輪贈予童醫院，協助提升行動不便及年老體弱者就醫的便利性。

蔡茂林最近聽聞童醫院輪椅耗損需汰換，並為了照顧海線民眾的需求，義不容辭向醫院表示可捐贈，並隨即購買20台輪贈予童醫院，協助提升行動不便及年老體弱者就醫的便利性。

蔡茂林表示，做公益來幫助別人是一件快樂的事情，如果每個人都能時常行善，就能傳遞更多愛與資源來照顧有需要的民眾，並串聯建構起擁有善念的社會。

童綜合醫院吳肇鑫副院長代表受贈，現場感謝並感佩蔡董事長數十年來投注在社會公益的心力，捐贈20台輪椅對於蔡董事長而言，或許只是舉手之勞，但點滴義舉就能凝聚強大的力量，造福更多弱勢民眾與家庭。

彰化振榮油機董事長蔡茂林長期熱心公益，在梧棲出生並從小受父親熱於助人的言行影響，多年來以企業或私人名義捐助多所小學、醫院以及民間慈善團體，並為回饋梧棲鄉親， 2013年捐贈一台救護車給童綜合醫院、2014年也號召中小企業進行輪椅捐贈給各家醫院，並在2019年捐贈一台福祉車給家寶基金會。