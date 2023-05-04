轎車偏移車道自撞電線桿駕駛受困，驚險畫面曝光。

苗栗縣31歲黃姓男子4日早上8點多，開車行經頭屋鄉象山路路段，不明原因自撞路邊電線桿，黃男一度受困，車上20歲黃姓女子也受到輕傷，消防人員到場協助兩人送醫，目前暫無大礙。
根據路口監視器，黃男行經事發路段，過轉彎處時不明原因偏移車道，結果撞擊路邊電線桿，車輛整個位移並緩慢後退到對向車道，撞擊聲響巨大，嚇得附近居民全跑出來查看。
而車禍前幾秒，1名女子剛好走進電線桿旁的住宅，還有輛機車與小貨車，提前經過事發路段，才沒有遭到波及。
黃男事發後多處受傷，留下大片血跡，其車輛也整個車頭毀損凹陷，路邊電線桿也被撞凹，黃男一度受困，苗栗縣消防局獲報後，立即派遣頭屋及苗栗分隊前往救援，並協助黃男脫困，同時協助黃男與另名乘客送醫。
根據警方初步調查，黃男並無酒駕，詳細事故原因尚待調查釐清。苗栗警分局指出，呼籲用路人駕駛車輛應隨時注意車前路況，並保持良好精神狀態行車，以確保自己與他人生命財產安全。
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