民進黨嘉義縣黨部針對去年五合一選舉後，接收到許多黨員檢舉違紀案件，今由評委召集人徐明勲召開評議委員會，經討論決定依黨章紀律評議裁決條例，開除第1選區縣議員黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞黨籍，另第4選區議員黃嫈珺、第2選區議員林秀琴停權3年處分。
徐明勲表示，黃榮利在五合一選舉時違反紀律評議裁決條例第15條之1、2、4點，除公開支持非黨籍提名鄉鎮市長候選人、與非黨籍候選人召開記者會攻擊本黨候選人，還與非黨籍提名候選人文宣、按戶拜票、競選總部共同合作。而黃麗貞同樣違反第15條之3，擔任非黨籍提名候選人競總總幹事，經查屬實，2人予以開除黨籍處分。
徐明勲指出，黃嫈珺、林秀琴分別參加非黨籍提名鄉鎮市候選人競總成立及造勢活動，經委員會討論後，決議兩人皆停權3年處分。
徐明勲說，黨紀律是重要一環，沒有紀律就沒有現在的民進黨，此次受理黨員檢舉案件，都是單一席次的鄉鎮市長選舉，其程序除資料蒐集調查也給違紀者申訴機會，歷經委員會討論作出一致決議。
徐明勲強調，2024總統立委選戰，面對藍營總統可能派出侯友宜應戰，民進黨黨員更應遵守黨章黨綱及紀律規定，全力支持黨提名的賴清德總統及立委人選，不容心存僥倖當牆頭草，才能團結內部對抗國民黨，爭取人民信任。
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