民進黨嘉義縣黨部針對去年五合一選舉後，接收到許多黨員檢舉違紀案件，今由評委召集人徐明勲召開評議委員會，經討論決定依黨章紀律評議裁決條例，開除第1選區縣議員黃榮利、太保市農會總幹事黃麗貞黨籍，另第4選區議員黃嫈珺、第2選區議員林秀琴停權3年處分。

太保市農會總幹事黃麗貞（左二）今被民進黨縣黨部開除黨籍。（本報資料照）

徐明勲表示，黃榮利在五合一選舉時違反紀律評議裁決條例第15條之1、2、4點，除公開支持非黨籍提名鄉鎮市長候選人、與非黨籍候選人召開記者會攻擊本黨候選人，還與非黨籍提名候選人文宣、按戶拜票、競選總部共同合作。而黃麗貞同樣違反第15條之3，擔任非黨籍提名候選人競總總幹事，經查屬實，2人予以開除黨籍處分。

嘉義縣美女議員黃嫈珺今被民進黨縣黨部決議停權3年。（本報資料照）

徐明勲指出，黃嫈珺、林秀琴分別參加非黨籍提名鄉鎮市候選人競總成立及造勢活動，經委員會討論後，決議兩人皆停權3年處分。

曾任民進黨嘉義黨部主委的縣議員林秀琴今被民進黨縣黨部決議停權3年。（本報資料照）

徐明勲說，黨紀律是重要一環，沒有紀律就沒有現在的民進黨，此次受理黨員檢舉案件，都是單一席次的鄉鎮市長選舉，其程序除資料蒐集調查也給違紀者申訴機會，歷經委員會討論作出一致決議。

徐明勲強調，2024總統立委選戰，面對藍營總統可能派出侯友宜應戰，民進黨黨員更應遵守黨章黨綱及紀律規定，全力支持黨提名的賴清德總統及立委人選，不容心存僥倖當牆頭草，才能團結內部對抗國民黨，爭取人民信任。