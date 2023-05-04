看好台灣具亞洲第二大郵輪客源地優勢，全球第三大郵輪MSC地中海郵輪集團旗下「MSC地中海榮耀號」預計2024年進軍台灣市場，設計推出業界首創「基隆－那霸」雙母港航線，並推出12趟5至6日行程，為台灣旅客帶來最新的郵輪體驗，同時帶動入境觀光商機。該航線即日起由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅共6家業者組銷售聯盟共同銷售。

「MSC地中海榮耀號」今（4）日首度來台，帶領約4,000名國際旅客造訪基隆，該郵輪為亞洲目前最大、最新郵輪，更是基隆港有史以來最大噸位郵輪。台灣港務股份有限公司基隆港務分公司總經理高傳凱、MSC地中海榮耀號銷售聯盟東南旅行社副董事長李樹軍、信安旅行社董事長蔡向忠、巨大旅行社董事長項國棟、喜鴻旅行社總經理郭佳、行家旅行社執行長白中仁、雄獅旅行社郵輪事業發展處總經理劉曉寧等，共同見證MSC地中海榮耀號船長Lauro Maresca及基隆港務分公司總經理高傳凱進行交換銘牌儀式，象徵郵輪首次停靠基隆港，共創台灣郵輪市場新契機。

MSC地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲表示，MSC地中海郵輪疫後以全球郵輪復甦領航者自許，亞洲一直為MSC 地中海郵輪最為看重的市場，且台灣為亞洲第二大郵輪客源地，因此將於2024年正式展開台灣營運計畫，此舉不僅為MSC地中海郵輪強勢回歸亞洲的重要指標，也是MSC用實際行動兌現深耕亞洲、長期發展的承諾。

黃瑞玲表示，「MSC地中海榮耀號」將於2024年起推出「基隆－那霸」雙母港航線，共計12個航次。相信透過台灣及日本市場攜手，此全新航線將為台灣遊客提供不同的郵輪體驗，未來MSC地中海郵輪將持續加大在台灣的投入，創造郵輪旅遊新風貌。

首次來台的「MSC地中海榮耀號」為MSC地中海郵輪斥巨資打造的海上旗艦奢華度假勝地，自2019年下水，噸位達17.2萬噸、載客量5,686人，是目前航行於亞洲區域最大且最新的郵輪，位於郵輪中庭的「榮耀大道」有著「海上香榭大道」美名，不僅由長達80米LED天幕所覆蓋，兩側還有餐廳酒吧及購物名店環繞，與此比鄰的「施華洛世奇水晶旋梯」則運用了61,440顆奧地利水晶所建，絕對為郵輪上不可錯過的必訪地點。

此外，船上也提供豐富娛樂及餐飲體驗，「倫敦大劇院」每日演出百老匯音樂劇；「亞利桑那水上樂園」擁有4大泳池加上多條刺激滑水道；室內還有超過700平方米的海上「樂高海上樂園」共有七間兒童遊樂室，包括由專業人員看護的分年齡兒童俱樂部。餐飲部分提供多元豐富美食，包含純正墨西哥料理、美式牛排屋，以及充滿亞洲風味的壽司吧等，還有享譽全球的法國甜品大師Jean-Philippe Maury所設計的巧克力工坊和咖啡屋。以及行業首創的「船中船」地中海遊艇會（MSC Yacht Club）24小時管家服務和專屬禮賓、酒廊及餐廳等區域，也將提供尊貴奢華的歐洲世家禮遇。

MSC地中海榮耀號自2024年1月16日起至3月5日運營「基隆－那霸」雙母港航線，共計12航次，推出5至6天行程，前往沖繩、宮古島、石垣島，每航次皆安排一晚沖繩過夜，讓遊客搭乘郵輪也能盡情深入在地，行程由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅共6家業者同銷售。