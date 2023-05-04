新北市轄內僅有新店中正、三峽隆恩埔2處原民社宅，因租金僅有市價2折，因此有不少待租戶，為了因應原民承租需求、河濱聚落安置等，原民局2018年提出「樹林區南園段原民社宅」規畫，期間歷經中央要求換地，至今仍卡在先期規畫階段。新北市議員馬見今質詢時表示，原委會原民住宅四年二期計畫期限僅到明年，呼籲市府積極爭取經費，也喊話中央「不要因個人因素卡新北市」。

新北市現有原民社宅約200戶，租金僅落在1300餘元至4600餘元，由於價格低廉，每次招募申請均是滿租，為了滿足轄內原民居住需求，協助安置河海濱原住民聚落，新北市府2018年啟動樹林區南園段原民社宅先期規畫，計畫隔年完成，但中央要求做地目變更轉移，實施換地，計畫又重新施作，至今仍卡在先期規畫階段。

新北市議員馬見今質詢時表示，市府已配合中央換地，但為何現在仍在先期規畫階段，他呼籲市府積極爭取經費，中央原民住宅四年二期計畫期限是在2021年至2024年，期限將至，市府須趕快申請，另外也喊話中央不要因個人因素卡新北市，市府須與中央溝通，抓緊腳步跟上期限，為新北市原民爭取福祉。

對此，新北市長侯友宜表示，市府已項營建數爭取150萬先期規畫費用，該案第5次先期規畫修正案預估在今年5月底完成，他強調，該案已經修正四次，希望趕快把方向定下來，趕快做才是最重要的。

原民局表示，先期規畫是評估土地、現場調查、開發方案、財務管理等方案，先期規畫完成後會函報中央備查，後續會去評估可行性，因此目前仍未申請中央原民住宅四年二期計畫，但若評估可行，將積極籌措財源。