民眾黨主席柯文哲今天上午南下參訪高雄美濃區私立日新綜合長照機構，聯訪時被媒體問及台灣缺電問題，柯文哲表示，如果時間能夠重來，理論上核2、核3都不要停，民進黨若不嚴肅面對此事，明、後年真的會缺電。

柯文哲表示，在日本311之前，他見過從美國三里發電廠、俄國車諾比事件到日本311事件，每次事件過後，核電的安全度是有提高，當安全度提高時，我們的思維就要跟著改變。

柯文哲說，還有一點他要很誠實地跟台灣人民講，如果你要台積電的話，台積電很耗電，要護國神山，但它又很耗電，所以這很矛盾，人民在經濟發展與安全風險之間，要做決定。

柯文哲強調，如果重來一遍，現階段，理論上他認為核2、核3不要停，核2及核3喊停，後面再生能源或新的能源到底能不能追上？核融合或小型核反應爐，未來幾年或許真的會成功，現在最安全的，是保留核2、核3，爭取時間，等將來核融合技術上來或再生能源上來再做決定。

柯文哲也批民進黨把核能全部停掉，再生能源又追不上，核融合技術又不知那一天才會出現，到2024、2025這個問題若不嚴肅面對，明後年真的會缺電。