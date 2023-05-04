新北市樹林某熱炒店的俏廚師林彤，因外型姣好加上炒飯動作熟練，意外在網路爆紅，被封「炒飯正妹」。2日她開直播煮日常佳餚，露出修長的美腿，一路到根部，被猜測是否沒穿褲；對此，林彤轉發新聞連結並嬌羞地回應：「才沒有走光，有穿短褲啦！」

林彤2日在社群平台與另名網紅「狗狗訓練師Lia思原」開直播下廚，畫面中，林彤把頭髮全部綁起來，露出漂亮的臉蛋，身穿寬鬆的深色上衣，長度可蓋住臀部的一半，呈現「下衣失蹤」的視覺效果，十分引人遐想，網友紛紛留言誇讚：「天啊！沒穿褲褲直播，太有誠意了吧！」、「辣妹耶」、「感覺娶到賺到的賢內助」、「素顏還這麼美」，還有網友要求錄影者幫林彤徵婚，被林彤拒絕：「先不用。」

今（4日）林彤轉發新聞連結，親自解釋「下身失守」的真相：「才沒有走光，有穿短褲啦」、「真的有穿啦」，還用害羞的表情符號傳達情緒。

林彤今年27歲，身高165公分，體重47公斤，三圍32D / 25 / 33，是台中人，畢業於台中科大日語系，本來是活動主持人、平面廣告模特兒，因為疫情導致工作量減少，林彤決定發展第二專長，透過同學介紹到熱炒店當廚師，最困難的地方是甩鍋，曾因肌力不足、姿勢錯誤導致手腕受傷，後來開始戴護腕、練肌力，現在最擅長的料理為滷肉。感情方面，林彤透露單身中，欣賞陽光又成熟的人，且熱愛戶外運動。