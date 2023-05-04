日系外資針對M31釋出最新研究報告，M31第一季淨利潤低於該日系外資預期，日系外資表示，主要是由於收入下降、運營支出的雙重擠壓，儘管業績不佳可能會對M31的2023年每股收益帶來下行風險，但目前不會產生重大影響，因為第一季通常是淡季，營收通常是全年度最低。

M31首季合併營收為3.12億元，季減少36％、年增加26.3％，為單季同期新高；單季稅後純益7007.4萬元，季減55％、年增加76.1％，每股純益2.24元。

日系外資表示，目前對M31的前景持樂觀態度，預計第二季營收將會有兩位數季增長，且儘管今年宏觀經濟環境不確定，M31今年全年營收也將會有20%的年增長，主要是目前看到在地緣政治風險的關係下，M31在先進節點IP的持續需求，以及成熟IP需求增加，故維持中立評等。

日系外資也表示，M31看到今年代工客戶的強勁需求，其還將在印度成立一家子公司以擴大其設計能力，這顯示其看到了強勁的長期需求，預計M31第二季營收將成長13%。