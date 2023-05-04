本土劇女星況明潔日前與林昀希，在節目上回答粉絲對於八點檔演員提問，其中粉絲直問，為何演員都能在台北市買下好幾棟房子，對此，況明潔也直接回應，更透露演員的行情與幕後拍攝的辛酸。

況明潔與林昀希日前為宣傳新戲，到節目《辣個女生》擔任來賓，節目中邀請了三位喜愛八點檔的粉絲向兩位提問，其中一位粉絲問及「為何八點檔演員都能在台北市買好幾棟房子，不然就是買車？」對此，況明潔坦言，過去八點檔只有1小時，後來一路延長到2小時，吃飯與服裝也都是由劇組準備，所以可以存到錢，但如今八點檔時間再延長，加上劇情支線變多連服裝都要自己準備的情況下，花費就增加了。

林昀希表示，聽說有的演員是一天下來賺幾千元，行情跟外界想像差很大；接著，況明潔透露，早期三台演員是領月薪，所以主角或配角有可能月薪是相同的，所以沒人想當主角，更表示當主持人真的賺比較多，一天就可狂錄5集，酬勞非常好，八點檔演員得上山下海，一番話讓一旁的主持人天心及小煜聽了直冒冷汗。

事實上，同樣為八點檔演員的張家瑋曾在YouTube頻道分享剛入行時，發現演員不如表面上看起來的光鮮亮麗「我一開始拍戲的時候，一集3000塊，我拍一個禮拜就是一集，所以如果一集要拍一個月，你也要拍喔！」她也提到，演員生活作息不固定，因此提醒想入行的人耐心很重要「等待的時間會比表演的時間還要長，也有人等了一天12小時都拍不到」。