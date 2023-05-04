香港明報報導，恒生指數成分股中，55檔漲，18檔下跌，3檔持平。平保漲6.18％，收報58.4港幣，是漲幅最大的成分股。百威跌3.43％，收報22.5港幣，是跌幅最大的成分股。

恒生科技指數成份股19檔漲，10檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是眾安在線，收報24.8港幣，漲4.64％。跌幅最大的是攜程，半日收報259.2港幣，跌3.5％。