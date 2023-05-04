香港明報報導，恒生指數成分股中，55檔漲，18檔下跌，3檔持平。平保漲6.18％，收報58.4港幣，是漲幅最大的成分股。百威跌3.43％，收報22.5港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成份股19檔漲，10檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是眾安在線，收報24.8港幣，漲4.64％。跌幅最大的是攜程，半日收報259.2港幣，跌3.5％。
恒生指數4日半日漲199點，漲幅為1.01％，報19,899點，大盤成交金額534億港幣。國企指數漲104點，漲幅為1.59％，報6,694點。恒生科技指數半日收報3,858點，漲0.61％。阿里巴巴、建行、美團貢獻恒指較多。騰訊、友邦、匯控拖累大盤。
香港明報報導，恒生指數成分股中，55檔漲，18檔下跌，3檔持平。平保漲6.18％，收報58.4港幣，是漲幅最大的成分股。百威跌3.43％，收報22.5港幣，是跌幅最大的成分股。
恒生科技指數成份股19檔漲，10檔下跌，1檔持平。漲幅最大的是眾安在線，收報24.8港幣，漲4.64％。跌幅最大的是攜程，半日收報259.2港幣，跌3.5％。
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