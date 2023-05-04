台中市文化局舉辦「2023台中媽祖國際觀光文化節」系列活動，其中重頭戲「迎媽祖HOT陣頭」將於13日在港區藝術中心登場，今年主題「霹靂陣頭匯」聚集台灣各優質表演團隊，將陣頭落地掃演出加入專業劇場思維展現表演藝術美感、在地文化藝涵之技藝，傳承台灣傳統陣頭文化、保存藝術文化資產外，更為珍貴的台灣在地文化注入新風貌。

副局長施純福4日宣告今年主題「霹靂陣頭匯」，集合九天民俗技藝團、妙璇舞蹈團、創造焦點及霹靂國際多媒體等知名演藝團隊，復刻傳統廟會遶境時陣頭團隊邊走邊演，沿街做定點的「落地掃」文化，同時參考西方圓形劇場的概念，打造八卦形舞台，觀眾可以「環繞舞台」八向全方位觀賞演出，融合東方廟會與西方劇場的文化，產生屬於台灣特有的表演藝術。

文化局表示，「霹靂陣頭匯」聚集台灣各優質之表演團隊，將陣頭落地掃演出加入專業劇場思維展現表演藝術美感、在地文化藝涵之技藝，傳承傳統陣頭文化、保存藝術文化資產外，更為珍貴的在地文化注入新風貌。

除了妙璇舞蹈團，台灣陣頭領導品牌，同時為台中市傑出演藝團隊的「九天民俗技藝團」也將與致力運用當代的思維、新穎的風格，詮釋當代馬戲藝術及特色的台中市傑出演藝團隊「創造焦點」一同規畫跨界聯演的橋段，將完美呈現團隊跨域結合的磅礡畫面。

港區藝術中心指出，今年「霹靂陣頭匯」最大的亮點是結合霹靂布袋戲的跨界登場，霹靂國際多媒體是台灣第一家文創產業上市公司，至今推出近80部、超過3000小時的劇集故事，誕生4000多個英雄人物，作品跨越土地、語言、文化隔閡成為全世界都能暢快享受的現代娛樂，在世界各地都有許多粉絲。這次除了帶來精彩的「霹靂武俠奇幻秀」之外，並將與九天民俗技藝團跨界聯演。

港區藝術中心表示，「2023台中媽祖國際觀光文化節–迎媽祖．HOT陣頭」之霹靂陣頭匯活動將在母親節前一日(5月13日)在港區藝術中心登場，當天民眾除了觀賞演出外，還可以下載活動限時動態框，將即時影像上傳社群媒體與親友分享，還可以參加填問卷打卡按讚，兌換限量小椅子，歡迎大朋友小朋友一起來港區藝術中心感受熱鬧的陣頭文化。