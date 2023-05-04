白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》收視再傳捷報，上周祭出精心企劃的「歡樂好聲音歌舞Show」勇奪收視雙冠王，4歲以上平均收視高達2.2，海吸120萬人觀看，坐穩當日所有頻道節目收視排行第一名。分眾25-49歲平均收視也有1.30，同樣也是冠軍。
節目上周打出「KTV必唱好歌」主題，陳怡婷、杜忻恬、蔡亞露身著旗袍，合唱＜叉燒包＞一曲，雖然是錄前2小時才排舞，但三人仍舊完美呈現，讓在場眾人為之驚艷，就連主持人白冰冰和陽帆都對三人刮目相看。
本周六製作單位邀來台語天后張秀卿，她改版後首登《我愛冰冰Show》，身穿黑色馬甲，露出豐滿上圍，飆唱〈我是女王〉一曲，白冰冰看到目不轉睛：「我第一次看到你這麼露。」白冰冰甚至忍不住偷偷戳了一下，張秀卿則大方回應：「這都是真的。」
反倒陽帆站在一旁害羞到不忍直視，讓張秀卿直直往陽帆挺去，挺著傲人身材對陽帆說：「今天看不用錢。」
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