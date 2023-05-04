《我愛冰冰Show》主持人白冰冰開心收視傳捷報。（中視提供）

白冰冰、陽帆主持的中視《我愛冰冰Show》收視再傳捷報，上周祭出精心企劃的「歡樂好聲音歌舞Show」勇奪收視雙冠王，4歲以上平均收視高達2.2，海吸120萬人觀看，坐穩當日所有頻道節目收視排行第一名。分眾25-49歲平均收視也有1.30，同樣也是冠軍。

蔡亞露（左起）、李子森、吳俊宏、陽帆、張秀卿、白冰冰、王中平、田心蕾、陳思瑋、柳宏霖、杜忻恬、東諺、陳怡婷、黑面、阿文、談詩玲、廖婉君、蔡茗淇、明亮在《我愛冰冰Show》演出亮眼，刺激收視率。（中視提供）

蔡亞露（左起）、杜忻恬、陳怡婷。（中視提供）

節目上周打出「KTV必唱好歌」主題，陳怡婷、杜忻恬、蔡亞露身著旗袍，合唱＜叉燒包＞一曲，雖然是錄前2小時才排舞，但三人仍舊完美呈現，讓在場眾人為之驚艷，就連主持人白冰冰和陽帆都對三人刮目相看。

本周六製作單位邀來台語天后張秀卿，她改版後首登《我愛冰冰Show》，身穿黑色馬甲，露出豐滿上圍，飆唱〈我是女王〉一曲，白冰冰看到目不轉睛：「我第一次看到你這麼露。」白冰冰甚至忍不住偷偷戳了一下，張秀卿則大方回應：「這都是真的。」

反倒陽帆站在一旁害羞到不忍直視，讓張秀卿直直往陽帆挺去，挺著傲人身材對陽帆說：「今天看不用錢。」