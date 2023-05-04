為打擊誘拐「豬仔」人口販運，立法院內政委員會今初審通過《人口販運防制法修正草案》，條文新增意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段，從事招募、買賣、運送、媒介、容留等，可處5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。未遂犯亦罰。

本次修法也參酌「聯合國打擊人口販運議定書」及「歐盟打擊人口販運指令」，針對意圖剝削而從事招募、買賣、質押、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留之人流處置作為，增訂刑事處罰規定；此外，對於犯人口販運罪因而致人於死或致重傷者，也明定加重處罰。

為防制柬埔寨的人口販運案事件發生，行政院會3月23日通過《人口販運防制法》修正草案，送請立法院審議，並在今日內政委員會初審通過，不須再經過黨團協商。

增訂初審條文規定，「以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或其他相類之方法，使人提供勞務者，處5年以下有期徒刑，得併科300萬元以下罰金」；若有意圖營利，犯前項之罪者，處1年以上、7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。未遂犯罰之。

另外，柬埔寨事件有被害者護照、身分證遭人蛇集團扣留，本次修法也新增「利用不當債務約束、他人不能、不知或難以求助之處境，扣留重要身分證明文件，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作，或實行依我國法律有刑罰規定之行為者，處3年以下有期徒刑，得併科100萬元以下罰金」。