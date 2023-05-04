台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季年度防守球員4日出爐，新北中信特攻「後場魔術師」林韋翰繳出場均12.9分、6.2籃板、10助攻與2.9抄截的全能數據，除了包辦本季年度助攻王與抄截王之外，更搜括中信產險年度防守球員殊榮。

林韋翰於上季後半段加盟新北中信特攻，憑藉豐富賽場經驗帶領小老弟闖進季後賽，即便本季受傷勢所擾，絲毫不影響場上大放異彩表現，除了凶猛的得分和助攻能力，精準預判對手攻擊路線，屢屢創造對手失誤的防守「翰」將，助林韋翰於本季兩度達成大三元與兩度拿下單月MVP紀錄。

票選方面，林韋翰獲3成6專業籃球記者第一名選票，以總分64分勝過同隊的林秉聖與桃園永豐雲豹戴維斯，本季再添中信產險年度防守球員獎項。

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