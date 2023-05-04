基隆港4日上午迎來一艘重達17萬噸的郵輪，這艘MSC郵輪旗下的地中海榮耀號，首度靠泊基隆港。這艘郵輪不僅是亞洲目前最大、最新郵輪，更是基隆港有史以來最大噸位郵輪。業者表示，明年1月起，將設計業界首創「基隆－那霸」雙母港航線，推出12趟5至6日行程，為台灣旅客帶來最新的郵輪體驗。

基隆港務分公司總經理高傳凱（左）與地中海榮耀號船長Lauro Maresca（右）交換銘牌。（張志康攝）

MSC地中海郵輪大中華區總裁黃瑞玲表示，該公司看準台灣為亞洲第二大郵輪客源地，因此將於2024年正式展開台灣營運計畫，旗下「MSC地中海榮耀號」將於2024年起推出「基隆－那霸」雙母港航線，共計12個航次。相信透過台灣及日本市場攜手，此全新航線將為台灣遊客提供不同的郵輪體驗，未來MSC地中海郵輪將持續加大在台灣的投入，創造郵輪旅遊新風貌。

MSC郵輪首航基隆港，台灣港務公司基隆分公司總經理高傳凱（左4）、東南旅行社副董事長李樹軍（左3）等人共同到場慶賀。（張志康攝）

台灣港務公司基隆分公司總經理高傳凱表示，過去3年的疫情，基隆港趁機強化了東岸及西岸的旅運設施，提供旅客更好的場站服務。他說，在5個月前，他親自率隊拜訪MSC總部，爭取郵輪靠泊基隆港。他強調，如今已經兌現了當時的承諾，他宣布，今年的郵輪靠泊優惠，將會延續到明年。

高傳凱說，港公司正與業者洽談引進「飛航遊輪」（Fly Cruise）高端郵輪行程，讓來台旅客在登輪前、後，多停留1天至2天，體驗台灣各種文化，也期待未來基隆港能有多元、多層次的郵輪靠泊，有不同品牌和等級郵輪靠泊，提供民眾選擇。

東南旅行社副董事長李樹軍則是指出，明年1月這艘郵輪將以基隆為母港，明年僅12航次，其中一航次安排在除夕夜上船，旅客不用請假非常方便，而台灣受到疫情影響，已3年沒有國際郵輪靠泊，他認為，明年郵輪產業絕對會「爆發」。

MSC地中海榮耀號船內有著豪華的內裝、舒適的空間，以及多元化的遊憩設施，從老到小都能在船上找到舒服的空間。（張志康攝）

MSC地中海榮耀號船內有著豪華的內裝、舒適的空間，以及多元化的遊憩設施，從老到小都能在船上找到舒服的空間。（張志康攝）

這艘郵輪在中庭有條「榮耀大道」，由長達80米LED天幕所覆蓋，兩側還有餐廳酒吧及購物名店環繞，與此比鄰的「施華洛世奇水晶旋梯」則運用了61440顆奧地利水晶所建，絕對為郵輪上不可錯過的必訪地點。

MSC地中海榮耀號船內有著豪華的內裝、舒適的空間，以及多元化的遊憩設施，從老到小都能在船上找到舒服的空間。（張志康攝）

另外，船上也提供了豐富娛樂及餐飲體驗，「倫敦大劇院」每日演出百老匯音樂劇；「亞利桑那水上樂園」擁有4大泳池加上多條刺激滑水道；室內還有超過700平方米的海上「樂高海上樂園」共有七間兒童遊樂室，包括由專業人員看護的分年齡兒童俱樂部。

MSC地中海榮耀號船內有著豪華的內裝、舒適的空間，以及多元化的遊憩設施，從老到小都能在船上找到舒服的空間。（張志康攝）

自明年1月起，MSC地中海榮耀號運營「基隆－那霸」雙母港航線，共計12航次，推出5至6天行程，前往沖繩、宮古島、石垣島，每航次皆安排一晚沖繩過夜，讓遊客搭乘郵輪也能盡情深入在地，行程由東南、信安、巨大、喜鴻、行家、雄獅共6家業者同銷售。