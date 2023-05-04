涉嫌向詐騙集團提供情資，以此獲取百萬酬勞，4日遭羈押的前寧夏所長葉育忻，傳出2013年時酒駕撞傷別人，酒測值高達0.86，當時他因遭前女友提告竊盜、偽造文書，被判7個月得易科罰金，剛解決完此事隨即酒駕，承審法官因此指責葉「不知悛悔」，但當時酒駕刑責未提高，被判罰9萬元。

據指出，葉任職刑事局國際科，原本有機會獲派國外聯絡官，2010年時卻遭張姓前女友，指控葉趁她洗澡、熟睡時，竊盜她的現金及盜刷信用卡，前後金額高達30餘萬元，葉事後依竊盜、偽造文書，判處7個月有期徒刑得易科罰金。

葉後來被降調到陽明山國家公園警察大隊（後改制為保七總隊」，但2013月5月下午，他和友人在新北市新店區某餐廳聚會，席間喝了不少酒，結束後他執意酒駕，到板橋區找朋友。

葉後來開上國道，在新北市樹林區境內，因酒後意識不清，與高姓男子駕駛的自小客車發生擦撞，國道警察到場處理，發現葉的酒測值高達0.86，依公共危險罪將他送辦。

新北地院審理時，法官發現他與前女友的官司，才在2011年5月執行完畢，具有警察身分卻知法犯法酒駕，在判決中指責他「不知悛悔」，但因當時酒駕刑責還未提高，最後判罰9萬元，另與被害人和解收場。

據指出，葉雖然不時出包，但因反應靈活，處理事情迅速，所以仍獲不少長官賞識，後來他轉調台北市，先至大安分局服務，後來報考所長，原本下一梯次便可調升兩線三星，但卻禁不住誘惑，收賄向詐團提供情資，讓警界大感錯愕。

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