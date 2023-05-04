據3名熟悉相關事務的消息人士指出，合併後的電信集團估值將在約90億英鎊，並約有60億英鎊的債務。
據了解，該併購協議將在本月對外公布。
該合併將讓長江和記抽離出英國的電信市場，脫手英國第四大電信商Three UK。不過報導說，雙方尚未完成任何正式協定，情況仍有可能改變。
沃達豐和長江和記都尚未對該新聞報導提出評論。
據英國金融時報周四的報導，沃達豐(Vodafone)正與香港的長江和記接近達成協議，將雙方在英國的電信業務合併為150億英鎊(約190億美元)的企業規模，並且將創造出英國最大的電信營運商。
據3名熟悉相關事務的消息人士指出，合併後的電信集團估值將在約90億英鎊，並約有60億英鎊的債務。
據了解，該併購協議將在本月對外公布。
該合併將讓長江和記抽離出英國的電信市場，脫手英國第四大電信商Three UK。不過報導說，雙方尚未完成任何正式協定，情況仍有可能改變。
沃達豐和長江和記都尚未對該新聞報導提出評論。
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